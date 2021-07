Emirates torna ad accogliere i viaggiatori nella First Class Lounge di Dubai













Emirates ha riaperto la sua First Class Lounge al Concourse B dell’Aeroporto Internazionale di Dubai. Con i protocolli completi di sicurezza in atto, i clienti possono usufruire di una vasta gamma di vantaggi esclusivi all’interno, come un trattamento viso gratuito presso la Timeless Spa e quattro ottime annate di champagne al bar Moet and Chandon.

La Emirates First Class Lounge offre anche posti a sedere rinfrescati e spaziosi nelle aree dedicate al pranzo, al relax e alla socializzazione.

Oltre a una generosa selezione di ottimi vini, liquori e cocktail, i clienti First Class potranno gustare un menu completamente nuovo con oltre 55 piatti accuratamente creati dagli chef di Emirates Flight Catering.

La riapertura della First Class Lounge di Emirates nel Concourse B è l’ultima iniziativa del processo graduale con cui la compagnia aerea sta riavviando i suoi servizi di terra per i clienti premium nel corso dell’ultimo anno. Ciò include Chauffeur Drive gratuito in 70 città e le iniziative legate a Emirates Lounge a Dubai, Il Cairo, New York Jfk, Manchester, Boston, Milano e Los Angeles.