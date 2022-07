Emirates torna a volare sulla Roma-Dubai con l’A380













Grande ritorno per l’iconico Airbus 380 della flotta Emirates che torna a operare con voli giornalieri da Roma raggiungendo così 34 destinazioni tra cui anche Sidney, Parigi e Londra.

La compagnia aerea sta impiegando gradualmente e responsabilmente i suoi celebri aeromobili in accordo con la domanda dei passeggeri.

Emirates utilizza l’A380 sul suo servizio giornaliero EK097/098. Il volo EK097 parte da Dubai alle 09.10 e arriva a Roma Fiumicino alle 13.25. Il volo di ritorno, l’EK098, parte da Roma Fiumicino alle 15.25 e arriva a Dubai alle 23.25. Tutti gli orari sono locali.

Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia, ha dichiarato: «L’A380 è un vero e proprio pilastro vitale del nostro network di destinazioni e i nostri clienti adorano viaggiare su questo aereo. Il ritorno della tratta Roma-Dubai attraverso un gigante come l’A380 è l’ulteriore segno concreto di come le persone abbiano ricominciato a viaggiare e a volerlo fare ridefinendo l’esperienza di viaggio stesso. E siamo fiduciosi che saremo in grado di soddisfare la sempre crescente domanda di voli verso questa destinazione».

L’aeromobile a due piani di Emirates offre 519 posti in una configurazione a tre classi, con 429 sedute in Economy Class, 76 in Business e 14 in First Class.

L’esperienza dell’A380 è una delle preferite dagli appassionati di viaggi, amata per i posti con spazio extra per le gambe e il comfort, per gli schermi più grandi del settore in tutte le classi, che permettono di vedere l’ampia selezione di contenuti del sistema di intrattenimento a bordo, ice.

I clienti che viaggiano in classi premium continuano a preferirle per le sue esperienze esclusive, come la famosa Lounge di bordo, i sedili completamente reclinabili in Business Class, nonché le suite private di First Class e la Shower Spa.