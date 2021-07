Emirates torna a volare su Mauritius dal 15 luglio













Emirates riprenderà i servizi passeggeri per Mauritius quest’estate, con due voli settimanali dal 15 luglio, grazie alla graduale riapertura dei confini ai turisti internazionali.

Per soddisfare la domanda del mercato, la compagnia aerea ha annunciato che schiererà il suo iconico A380 a Mauritius a partire dal 1° agosto. I viaggiatori completamente vaccinati potranno fare la loro vacanza in un elenco di resort approvati contro il Covid-19.

Il volo EK 701 partirà da Dubai alle 2.35 e arriverà a Mauritius alle 9.10 ora locale. Il viaggio di ritorno sarà operativo il venerdì e la domenica con il collegamento EK 704 che partirà da Mauritius alle 23.10 e arriverà a Dubai alle 5.45 ora locale del giorno successivo.

I passeggeri Emirates possono viaggiare anche verso altre destinazioni nell’Oceano Indiano, con 28 voli settimanali per le Maldive e sette voli settimanali per le Seychelles. I viaggiatori possono prenotare con Emirates Holidays e usufruire di pacchetti su misura in hotel e resort in tutta l’isola.

Dal 1° ottobre, Mauritius inizierà ad accogliere viaggiatori completamente vaccinati che potranno esplorare l’isola liberamente senza restrizioni.