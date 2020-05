Emirates torna a volare su Malpensa dal 21 maggio

Emirates ha annunciato il suo nuovo piano operativo di ripartenza dopo il blocco imposto dalla pandemia di Covid-19. A sorpresa c’è anche Milano Malpensa tra le nove destinazioni che torneranno a essere servite dal prossimo 21 maggio dalla compagnia aerea. Le altre sono Londra Heathrow, Francoforte, Parigi, Madrid, Chicago, Toronto, Sydney e Melbourne.

«Siamo lieti di riprendere i servizi passeggeri di linea verso queste destinazioni – ha detto Adel Al Redha, chief operating officer di Emirates – Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per pianificare la ripresa delle operazioni verso destinazioni aggiuntive. Abbiamo implementato ulteriori misure in aeroporto in coordinamento con le autorità competenti in materia di distanziamento sociale e sanificazione. Sicurezza e benessere delle persone rimangono la nostra massima priorità».

La compagnia, in attesa di ripartire, ha già migliorato ulteriormente le misure precauzionali anti Covid-19. A partire dal controllo della temperatura corporea tramite scanner termici per passeggeri e dipendenti all’aeroporti di Dubai. Ai banchi del check in sono state installate barriere protettive. È partito anche un rigoroso programma di sicurezza per garantire l’igiene delle cabine degli aeromobili.

Guanti e mascherine sono obbligatori per tutti e l’equipaggio di Emirates indosserà dispositivi di protezione individuale (dpi), tra cui un abito protettivo monouso e visiera di sicurezza.

Saranno implementati protocolli di distanziamento sociale. Riviste e materiale di lettura non saranno disponibili durante questo periodo. Il bagaglio a mano dovrà essere registrato e a bordo si potranno portare solo solo oggetti essenziali come laptop, borsa, valigetta o articoli per bambini. Le cabine degli aerei sono state dotate di filtri dell’aria Hepa avanzati che rimuovono il 99,97% dei virus.