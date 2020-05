Emirates, stop al test anti Covid per i passeggeri

Qualche settimana fa, nel piano dell’emergenza Covid-19, era stato provato sui voli in partenza per la Tunisia e per l’India, ma ora per la Dubai Health Authority la prova è poco attendibile. Per questo motivo, il test sierologico Covid-19 che Emirates aveva introdotto verrà ora ritirato, in attesa che siano adottati protocolli riconosciuti a livello mondiale.

La compagnia di Dubai aveva utilizzato per la prima volta il test sierologico per individuare eventuali casi di passeggeri asintomaci lo scorso 15 aprile sul volo da Dubai per Tunisi e un secondo test a maggio sui voli di rimpatrio dall’India. In tutti questi casi i passeggeri erano risultati negativi. Il test adottato da Emirates, secondo recenti studi, ha una validità del 30% dei casi mentre inizialmente si pensava che coprisse l’80% dei casi.

Oltre all’aeroporto di Dubai, negli scorsi giorni anche l’aeroporto di Vienna ha messo a disposizione un test anti coronavirus (al costo di 190 euro) effettuabile direttamente in aeroporto nel giro di poche ore. Il test però, è disponibile soltanto per i residenti che rientrano in Austria i quali potranno evitare la quarantena. Per tutti gli altri sarà necessario esibire un certificato medico in cui si attesti di avere effettuato il test Covid19 negli ultimi quattro giorni, in caso contrario c’è l’obbligo della quarantena di due settimane.