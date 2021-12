Emirates stima un milione di passeggeri per le festività di fine anno













Oltre 1,1 milioni di passeggeri transiteranno nel Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Dubai durante le festività di fine anno: è la previsione di Emirates, che solo per il primo fine settimana prenatalizio stima un picco di 250mila passeggeri.

E proprio in vista di questo momento clou della stagione 2021, la compagnia emiratina invita i clienti ad arrivare in aeroporto almeno tre ore prima della partenza del volo e ad assicurarsi di avere tutti i documenti necessari per la destinazione prima di recarsi al banco del check in.

Per accelerare i tempi in aeroporto e garantire una partenza più agevole, i passeggeri potranno effettuare il check in fisico 24 ore prima della partenza del volo, depositando i bagagli e ritirando le carte d’imbarco, utilizzando i 32 distributori automatici di bagagli self service e 16 postazioni per il check in disponibili al Terminal 3.

I clienti possono anche scegliere di effettuare il check in online fino a 48 ore e fino a 90 minuti prima della partenza del volo e scaricare le carte d’imbarco digitali per destinazioni selezionate. I clienti che effettuano il check in meno di 60 minuti prima della partenza non saranno accettati per il viaggio.

Per accelerare ulteriormente il processo, i clienti potranno anche utilizzare il percorso biometrico di Emirates nel Terminal 3 per una soluzione contactless. Inoltre tutti i touchpoint Emirates e DXB sono preparati per gestire l’aumento del traffico passeggeri durante le vacanze, con misure e protocolli in atto progettati per migliorare la sicurezza mentre i clienti si spostano attraverso il Terminal 3.

Il viaggio Emirates, infine, include protocolli di pulizia rigorosi per aree ad alto traffico come sedili e corrimano, moderne tecnologie di pulizia per le superfici nelle lounge dedicateche le mantengono prive di germi più a lungo, misure di distanziamento sociale attraverso la segnaletica orizzontale, dipendenti aeroportuali che gestiscono in sicurezza il flusso di passeggeri; tra le numerose altre misure, anche postazioni igienizzanti per le mani e pareti divisorie in plexiglas in tutti i banchi del check in Emirates.