Emirates spinge su Ndc per le agenzie e introduce la gds surcharge













Più servizi Ndc alle agenzie di viaggi per accompagnare il settore verso la nuova era della biglietteria aerea da un parte; ma dall’altra arriva anche un sovrapprezzo sulle prenotazioni tramite gds ritenute più costose da parte del vettore emiratino. Un doppio movimento che accomuna le compagnie aeree nel passaggio al nuovo protocollo Ndc, come già sperimentato in passato da Lufthansa, Air France e le compagnie aeree del Gruppo Iag.

Così Emirates sceglie di offrire più servizi e contenuti agli agenti partner attraverso Emirates Gateway, la piattaforma dedicata alla distribuzione sulla New Distribuiton Capability di Iata, per incentivare la nuova modalità di vendita della biglietteria aerea.

A partire dal 1° luglio 2021, infatti, gli agenti avranno accesso a una serie di opzioni tariffazione differenziata dei biglietti; tariffe promozionali dedicate e prevendite; possibilità di vendere spazi per bagagli extra; accesso a contenuti di valore; prezzi differenziati per alcuni servizi accessori; accesso più rapido a nuovi prodotti accessori.

Sempre a partire dallo stesso giorno, però, verrà applicato un supplemento su tutte le prenotazioni effettuate tramite gds che varia tra 14 e 25 dollari a biglietto a seconda della lunghezza della tratta.

Emirates Gateway è stato lanciato a ottobre 2020 e i suoi contenuti sono accessibili attraverso tre soluzioni flessibili di accesso: Emirates Booking Portal; Emirates Gateway Direct; Emirates Gateway Sync.

«Il nostro obiettivo è quello di consentire ai nostri partner commerciali di offrire ai clienti esperienze ancora migliori – ha dichiarato Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates – Siamo felici di presentare le nuove caratteristiche e i vantaggi esclusivi che offre loro Emirates Gateway, piattaforma lanciata appositamente per superare i limiti degli attuali sistemi legacy e fornire agli agenti una vasta gamma di contenuti e opzioni aggiuntive».

Le agenzie che non hanno ancora sottoscritto l’Emirates Gateway, possono continuare ad accedere ai contenuti Edifact – legacy di Emirates attraverso i partner gds della compagnia aerea: Amadeus, Travelport, Travelsky, Infini e Sirena.