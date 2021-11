Emirates, sei anni a Bologna: 770mila passeggeri trasportati













Emirates celebra i suoi sei anni di attività sull’aeroporto di Bologna, durante i quali ha trasportato 770mila passeggeri con oltre 3mila voli da e per il capoluogo emiliano che è uno dei quattro gateway in Italia della compagnia insieme a Roma, Milano e Venezia. La rotta Bologna-Dubai è attualmente effettuata con un Boeing 777-300Er con configurazione a tre classi, quattro volte a settimana.

«Siamo davvero orgogliosi di celebrare il nostro sesto anno di presenza – dichiara Flavio Ghiringhelli, country manager Emirates in Italia – Il collegamento da Bologna è per noi strategico e sta risentendo dell’influenza di Expo, evento che contribuisce a far aumentare il traffico in uscita. Ma questa rotta è molto di più: è un volo che consente ai passeggeri di andare oltre Dubai, magari per tornare a casa dalle loro famiglie di origine o per scoprire una nuova destinazione ma, allo stesso tempo, permette alle tante aziende locali di raggiungere facilmente i mercati di tutto il mondo».

Negli ultimi anni, infatti, Emirates ha contribuito a spedire molte tonnellate di merci tra Bologna a Dubai. Tra quelle più frequentemente trasportate, pezzi di ricambio automobilistici, pezzi di ricambio e macchinari per l’industria del packaging, piastrelle di ceramica, frutta e verdura, scarpe e abbigliamento, ma anche automobili di lusso.

I collegamenti Emirates tra Bologna e Dubai sono attivi il mercoledì, il venerdì e la domenica, con il volo EK093 che parte da Dubai alle 8:55 per arrivare a Bologna alle 12:40. Il volo EK094 decolla dal capoluogo emiliano alle 14:30 per arrivare a Dubai alle 23:20.

Oltre che da Bologna, Emirates collega l’Italia e Dubai con voli giornalieri da Roma, con 11 frequenze settimanali su Milano e 4 voli settimanali su Venezia. E per andare incontro alla sempre crescente domanda, Emirates si prepara a riportare in Italia l’Airbus 380 – il suo velivolo simbolo – a partire dal 1° dicembre. L’aereo a due piani sarà impiegato sulla rotta Dubai-Milano e sulla Milano-New York.