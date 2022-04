Emirates sbarca nel metaverso e sperimenta i primi Nft













I player del turismo continuano a esplorare il nuovo mondo del metaverso e ora anche Emirates annuncia il lancio dei suoi primi Nft (non fungible token).

La compagnia aerea ha infatti rivelato i nuovi progetti per costruire una brand experience nel metaverso, insieme a Nft da collezionare e da utilizzare. I primi progetti sono già in corso, con il lancio previsto nei prossimi mesi.

Inoltre, Emirates ha annunciato che il suo padiglione posto nel sito dell’Expo 2020 sarà riconvertito in un centro per l’innovazione, raccogliendo i talenti da tutto il mondo per dare vita a progetti focalizzati sul futuro, compresi quelli relativi al metaverso, Nft e Web3.

Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e amministratore delegato Emirates Airline and Group, ha dichiarato: «Dubai e gli Emirati Arabi Uniti stanno spianando la strada nell’economia digitale. Abbiamo sempre abbracciato le tecnologie avanzate per migliorare i processi aziendali, migliorare la nostra offerta ai clienti e arricchire le competenze e le esperienze dei nostri dipendenti. Siamo entusiasti delle opportunità nello spazio digitale del futuro».

L’anno scorso il vettore emiratino è diventato il primo a lanciare la propria app Vr sul negozio Oculus, offrendo agli utenti esperienze interattivea bordo dell’aereo A380 e del Boeing 777-300Er Gamechanger.