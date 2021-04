Emirates riprende il Venezia-Dubai e aumenta i voli su Bologna













A luglio riprenderanno i voli Emirates tra Venezia e Dubai, e probabilmente avranno una frequenza quadrisettimanale. Lo ha annunciato la compagnia durante un webinar organizzato da Dubai Tourism, la compagnia aerea emiratina ed Expo Dubai sulla prossima Esposizione Universale in partenza a ottobre.

Durante l’appuntamento online, inoltre, è stato annunciato un aumento delle frequenze – da 3 a 4 voli a settimana – per la rotta Bologna-Dubai, sempre a partire da luglio.

Queste rotte si aggiungeranno quindi alle altre attualmente operate da Emirates dall’Italia, e cioè quelle su Milano Malpensa (con un volo al giorno, 5 volte a settimana), e Roma Fiumicino (frequenza quadrisettimanale, che non si esclude possa essere aumentata nei prossimi mesi).

Una fiducia e un ottimismo dati sicuramente dalle potenzialità offerte da Expo, a cui il vettore parteciperà non soltanto come premier partner e official airline, ma anche come espositore, con un padiglione dedicato proprio al futuro dell’aviazione commerciale. Tema, questo, che assume un particolare valore e significato alla luce degli sconvolgimenti avuti dal settore dopo la pandemia.

Ma come sottolineato dallo stesso vettore emiratino, la premessa necessaria perché i visitatori decidano di visitare Expo Dubai, e in generale per la ripartenza dei viaggi internazionali, è la sicurezza, soprattutto igienico-sanitaria.

E proprio sulla sicurezza Emirates ha deciso di puntare per la ripresa. Misure come il contingentamento di persone nelle lounge, i termoscanner di ingresso e il distanziamento sull’aeromobile, si aggiungono a misure per assicurare un servizio contactless come i chioschi automatici per il check in, la totale automatizzazione del processo di drop-off dei bagagli per assicurare un servizio senza contatti, fino al sistema di ricambio d’aria a intervalli di 4 minuti al massimo, e filtri di ultima generazione.

“Noi siamo confidenti che con l’evoluzione del processo di vaccinazione, con l’arrivo della bella stagione, il livello di contagio possa ridursi. E queste misure e restrizioni possano venire meno da qui all’inizio della manifestazione”, fanno sapere da Emirates.