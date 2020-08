Emirates riprende i voli per Bangkok, Conakry e Dakar

Emirates annuncia la ripresa dei voli verso Bangkok, dal 1° settembre, e verso Conakry (Guinea) e Dakar (Senegal) dal 3 settembre. Diventano così otto le città del continente africano collegate da Emirates, 15 invece quelle nel Sud-est ed Est Asiatico.

Tutti i voli verranno operati dall’hub internazionale di Dubai, utilizzando il Boeing 777-300Er. Le città africane saranno collegate con un unico volo operato due volte a settimana, mentre Bangkok sarà raggiunta da un volo giornaliero.

Queste nuove rotte portano a 78 le città raggiunte da Emirates nel mese di settembre. I viaggiatori che arrivano a Bangkok devono soddisfare i requisiti indicati dalle autorità locali e restano in vigore determinate restrizioni. I viaggiatori sono, pertanto, invitati a controllare le informazioni più recenti o visitare il sito web per visionare tutti i dettagli prima di prenotare il viaggio.

Oltre a sfruttare l’hub per raggiungere la meta prescelta, i viaggiatori possono anche fermarsi a Dubai che, dal 7 luglio, è nuovamente aperta a tutti i visitatori: sia coloro che viaggiano per turismo che per affari.

I test Pcr per il Covid-19 sono obbligatori per tutti i passeggeri che arrivano o transitano a Dubai (e negli Emirati Arabi Uniti), inclusi cittadini degli Emirati Arabi Uniti, residenti e turisti, indipendentemente dal paese di provenienza.