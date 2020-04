Emirates riprende i voli in uscita su cinque hub europei

A partire da lunedì 6 aprile, Emirates ha ricominciato ad operare, ma solo in uscita, alcuni voli passeggeri alla volta dei maggiori hub europei. In particolare, il vettore servirà le rotte da Dubai per Londra, Francoforte, Parigi, Bruxelles e Zurigo, con 4 voli settimanali per Heathrow e 3 voli settimanali verso le altre città.

Operando per il momento solo dal Terminal 2 dell’aeroporto internazionale di Dubai, questi voli trasporteranno solo passeggeri in uscita dagli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, Emirates trasporterà anche merci in entrambe le direzioni, supportando il commercio e le comunità con il trasporto di beni essenziali.

«Questi servizi passeggeri iniziali, sebbene limitati ai viaggiatori che soddisfano i requisiti di ingresso stabiliti dai paesi di destinazione, saranno accolti con favore dai nostri clienti che desiderano tornare a casa e dalle loro famiglie – ha detto Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e amministratore delegato di Emirates e del Gruppo – Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per riprendere i nostri servizi, tenendo ben presente la sicurezza e il benessere del nostro equipaggio e dei nostri clienti in ogni fase del viaggio».

Emirates utilizzerà i suoi aeromobili Boeing 777-300ER su queste rotte, offrendo posti in Business ed Economy. Per motivi di salute e sicurezza, la compagnia opererà un programma di servizio di volo modificato su questi voli. Non saranno disponibili riviste e altro materiale di lettura e, mentre cibo e bevande continueranno a essere offerti a bordo, l’imballaggio e il packaging saranno modificati per ridurre i contatti durante il servizio pasti. I servizi Emirates come le Lounge e lo chauffeur service saranno temporaneamente non disponibili durante questo periodo.