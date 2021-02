Emirates riprende i voli da Atene a New York













Emirates riprende ad operare voli giornalieri verso Newark (Usa) via Atene. La ripresa degli operativi avverrà dal 1° giugno 2021 ed il collegamento garantirà ai viaggiatori un ulteriore punto di accesso all’area metropolitana di New York, particolarmente utile sia alla numerosa comunità greco-americana presente degli Usa che a tutti i viaggiatori del Medio Oriente, Asia occidentale e Africa via Dubai.

L’aggiunta del collegamento Newark via Atene porterà a 10 le destinazioni del network di Emirates negli Usa, a seguito della ripresa dei voli verso Seattle, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York Jfk, Washington Dc, Dallas e San Francisco (a partire dal 2 marzo).

Il volo Dubai-Atene-Newark operato quotidianamente con un Boeing 777-300ER – configurato in tre classi di viaggio – si andrà ad aggiungere al doppio volo giornaliero verso New York (Jfk). La ripresa dei collegamenti tra Grecia e Stati Uniti stimolerà il turismo e agevolerà i viaggiatori che avranno a disposizione un numero maggiore di opzioni. Sempre nei prossimi mesi Emirates aumenterà il numero di voli verso Atene, che sarà servita da un collegamento quotidiano.