Emirates riprende i collegamenti per Clark dal 1° agosto

Emirates annuncia la ripresa dei voli per Clark, nelle Filippine, con sei voli settimanali da Dubai dal 1° agosto, portando così la sua rete globale a 68 destinazioni in agosto e collegando i clienti con il Medio Oriente, l’Asia del Pacifico e l’Africa.

Attualmente Emirates effettua collegamenti tra l’Italia e Dubai dalle città di Roma e Milano. Con la ripresa delle operazioni su Clark, la compagnia aerea opererà servizi di linea per due destinazioni nelle Filippine, dato che i collegamenti con Manila sono attivi dall’11 giugno.

Tutti i voli per Clark saranno operati con un Boeing 777-300Er e sono programmati con due orari a settimana per soddisfare le esigenze di viaggio dei clienti.

I voli tra Clark e Dubai saranno attivi il lunedì, mercoledì e sabato come EK2520, partendo da Dubai alle 02:55 e arrivando nelle Filippine alle 15.45; mentre il volo EK338 parte da Clark alle 17:.5 ed è programmato per arrivare a Dubai alle 21.40.

I voli per Clark di martedì, giovedì e venerdì opereranno come EK2572 e partiranno da Dubai alle 04.50, per giungere a Clark alle 17.40. Negli stessi giorni, i voli di ritorno per Dubai, operanti come EK338, partiranno da Clark alle 19.10 e arriveranno a Dubai alle 23.35.