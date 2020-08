Emirates riprende a volare in Cina a Guangzhou con l’A380

A partire dall’8 agosto Emirates torna a volare a Guangzhou, in Cina, utilizzando l’A380. Il gigante dei cieli è tornato a volare anche su Amsterdam e Il Cairo e intanto la compagnia ha introdotto il secondo volo giornaliero verso Londra Heathrow, per accontentare la crescente domanda di mercato e offrire ai propri clienti maggiori opzioni di viaggio.

Ad oggi, Emirates ha riattivato le operazioni con l’A380 verso 5 destinazioni e incrementerà in maniera graduale l’utilizzo del velivolo, in relazione con le necessità di mercato e operative.

Attualmente è possibile vivere il comfort dell’A380 grazie al volo giornaliero verso Amsterdam, i quattro voli settimanali verso Il Cairo, i due voli giornalieri verso Londra Heathrow, il volo giornaliero verso Parigi e, da sabato 8 agosto, quello settimanale verso Guangzhou. Per raggiungere una di queste destinazioni dall’Italia, è possibile connettersi all’hub di Dubai da Roma e Milano (con un volo giornaliero).

La settimana scorsa, Emirates ha riattivato i voli anche da Dubai verso Addis Abeba, Clark, Dar es Salaam, Nairobi, Praga, San Paolo, Stoccolma e Seychelles. La sicurezza di viaggiatori e dipendenti rimane prioritaria per la compagnia emiratina che sta, gradualmente, espandendo i propri servizi passeggeri verso 68 città ad agosto, tornando al 50% dell’operatività pre Covid.

I viaggiatori che devono raggiungere le Americhe, Africa, Europa, Medio Oriente e l’area dell’Asia Pacifica, possono sfruttare l’hub di Dubai per raggiungere la meta prescelta, e anche soggiornarvi visto che la destinazione dal 7 luglio, è nuovamente aperta a tutti i visitatori. I test Pcr per il Covid-19 sono obbligatori per tutti i passeggeri che arrivano o transitano a Dubai (e negli Emirati Arabi Uniti), inclusi cittadini degli Emirati Arabi Uniti, residenti e turisti, indipendentemente dal paese di provenienza.

I clienti Emirates possono viaggiare con serenità grazie alla copertura offerta gratuitamente dalla compagnia. In caso di positività al Covid-19 riscontrata durante il viaggio, il vettore coprirà infatti le spese mediche e i costi relativi alla quarantena. La copertura è immediatamente attiva per coloro che volano con Emirates fino al 31 ottobre 2020 (con il primo volo da completare entro il 31 ottobre 2020). La validità di 31 giorni inizia dal momento in cui i viaggiatori effettuano il primo volo. Ciò significa che i clienti possono usufruire di tale copertura anche qualora proseguano il proprio viaggio verso una città diversa dopo aver raggiunto la destinazione del network internazionale di Emirates.

La compagnia ha adottato una serie di misure che riguardano ogni singola fase di viaggio (a terra e in volo), che includono anche la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti mascherine, guanti, salviette disinfettanti antibatteriche per mani.