Emirates rinnova la Premium Economy dell’A380

Emirates ha presentato la Premium Economy, a bordo dell’ultimo A380 della flotta, insieme a miglioramenti e un aspetto rinnovato in tutte le classi a bordo.

«Volare con l’A380 di Emirates è già una delle esperienze di viaggio più ambite nei cieli, e ora l’abbiamo resa ancora migliore – ha dichiarato Tim Clark, presidente Emirates Airline – Mentre altri riducono, la compagnia sta lavorando duramente per ripristinare i prodotti e servizi che abbiamo dovuto sospendere o modificare a causa di precauzioni contro la pandemia e introdurre nuove offerte e miglioramenti. Fedele alla promessa di volare meglio, continua a investire per offrire ai clienti la migliore esperienza possibile».

La compagnia aerea ha ricevuto il nuovissimo A380 dalla struttura Airbus di Amburgo la scorsa settimana e i cinque A380 verranno consegnati, sempre con Premium Economy, tra 2021 e 2022. I posti Premium Economy saranno installati anche su alcuni dei Boeing 777X che entreranno a far parte della flotta nel 2023. Emirates sta anche valutando i piani per il retrofit della flotta A380 esistente.

«Il prodotto è stato sviluppato con cura in linea con il posizionamento di Emirates come compagnia aerea di altissima qualità – ha aggiunto il presidente – Le nostre esperienze First, Business ed Economy hanno reimpostato gli standard del settore quando sono stati introdotti e siamo fiduciosi che anche la Premium Economy lascerà il segno. Impiegheremo il nuovo A380 su varie rotte in modo che i nostri clienti possano sperimentare l’offerta». Il vettore a breve annuncerà dove verranno schierati i suoi A380 con Premium Economy.

La nuova cabina conta 56 posti di Premium economy, secondo lo schema 2-4-2. Con un pitch di 40 pollici, il sedile è rivestito in pelle color crema antimacchia con dettagli di cucitura e finitura del pannello in legno simile alla Business Class; ogni sedile è progettato per offrire un comfort e un supporto ottimali con poggiatesta regolabili in 6 posizioni, poggia polpacci e poggiapiedi. Ogni posto è dotato di uno schermo da 13,3 pollici, per godersi musica, film, tv, notizie e altri contenuti. I clienti troveranno anche punti di ricarica sul sedile facilmente accessibili, un ampio tavolo da pranzo e un tavolino da cocktail laterale. La Premium economy è nella parte anteriore del ponte principale, con due bagni dedicati ai passeggeri.

Su questo ultimo A380 di Emirates, le 14 suite private di First Class sono state migliorate rispetto alle suite originali: sono leggermente più larghe con porte più alte, per maggiore privacy e comfort. Anche i dettagli e le finiture sono stati rinnovati con nuovi motivi e colori.

Emirates ha mantenuto anche i suoi posti in Business Class che offrono accesso diretto al corridoio per ogni passeggero, con sedili reclinabili a 180 gradi e mini bar personali. Tutti i 76 posti sono stati rinnovati con rivestimenti in pelle color champagne e finiture in legno, ispirate ai jet executive, simili alla Business Class del Boeing 777 di Emirates. Lo stesso schema cromatico classico è stato applicato anche alla Onboard Lounge in fondo al ponte superiore, a uso esclusivo dei passeggeri di First e Business Class.

I 338 posti Economy sono stati sostituiti con sedili dal design ergonomico dotati di poggiatesta in pelle e pannelli laterali flessibili che possono essere regolati verticalmente per un supporto ottimale. Questo ultimo modello di sedile è un passo avanti rispetto alla versione sul Boeing 777. È più leggero, senza compromettere il comfort o la funzionalità. Ogni sedile presenta un’elegante finitura con venature del legno sui tavolini e uno schermo personale da 13,3 pollici su cui vedere i canali del programma di intrattenimento.