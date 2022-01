Emirates riattiva i voli verso cinque destinazioni in Africa













Ritorno alla normalità anche nella regione Africa per Emirates che ha ripreso le operazioni tra Dubai e cinque paesi africani a partire dal 29 gennaio. Il ripristino dei servizi riguarda Addis Abeba (Etiopia); Dar El Salaam (Tanzania); Nairobi (Kenya); Harare (Zimbabwe) e sono stati riconfermati i tre gateway sudafricani di Emirates Johannesburg, Cape Town e Durban.

Nel dettaglio: i voli tra Dubai e il Sud Africa opereranno come voli giornalieri da e per Johannesburg, a partire dal 29 gennaio e doppi servizi giornalieri dal 1 febbraio. I voli da e per Città del Capo e Durban opereranno tutti i giorni dal 1° febbraio.

Mentre sul Kenya Emirates opererà 10 voli settimanali per Nairobi. Riguardo ai collegamenti sull‘Etiopia i voli Emirates per Addis Abeba opereranno tutti i giorni con l’EK 723 che decollo da Dubai alle 09:25 e arriverà ad Addis Abeba alle 12:40. EK 724 lascia Addis Abeba alle 15:05, arrivando a Dubai alle 2015. Per la Tanzania, il vettore opererà i voli su Dar Es Salaam con cinque voli settimanali.

Tutti i passeggeri che viaggiano dal network africano di Emirates con Dubai come destinazione finale devono effettuare un test molecolare 48 ore prima del viaggio: è necessario presentare un certificato negativo valido con un codice QR, per un test condotto presso una struttura autorizzata e la validità deve essere calcolata dal momento del prelievo del campione. All’arrivo a Dubai, i passeggeri saranno sottoposti a un ulteriore test molecolare e rimarranno in quarantena fino alla ricezione dei risultati.

I passeggeri che viaggiano da queste destinazioni e transitano a Dubai sono tenuti a seguire le regole e i requisiti della loro destinazione finale.