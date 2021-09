Emirates rafforza il team commerciale di Asia, Africa e Paesi del Golfo













Emirates spinge su Asia, Africa e Paesi del Golfo e rinforza il suo team commerciale. Sono sei i membri del team specializzati in ruoli di leadership e le cui nomine sono effettive dal 1° settembre, tutti cittadini degli Emirati Arabi Uniti che aiuteranno a guidare le iniziative commerciali della compagnia nei mercati chiave, con un focus strategico sulla ricostruzione della sua posizione e sulla crescita della clientela, mentre i vari Paesi continuano ad allentare le restrizioni di viaggio.

Jabr Al-Azeeby è stato nominato vicepresidente per il Regno dell’Arabia Saudita; Mohammed Alnahari Alhashmi è stato arruolato come vicepresidente per il Pakistan; Mohammad Sarhan, invece, è diventato vicepresidente per India e Nepal; Rashed Alfajeer è country manager Iran; fino a Khalfan Al Salami e Rashed Salah Al Ansari, rispettivamente manager per il Marocco e country manager Sudan.

Adnan Kazim, direttore commerciale di Emirates Airline, ha dichiarato: «Grazie alla forza del marchio Emirates, al nostro focus su iniziative commerciali e strategiche per i clienti e sulla ricostruzione calibrata del nostro network basata sulla domanda concreta, la compagnia è ben posizionata a lungo termine per generare buoni risultati sulla strada del recupero. I movimenti che sono stati messi in atto all’interno del team commerciale rafforzano significativamente la nostra struttura di gestione in tutti i mercati chiave. Siamo orgogliosi del duro lavoro e della dedizione che i cittadini degli Emirati Arabi Uniti nominati in questi ruoli hanno dimostrato nell’affrontare le sfide degli ultimi 18 mesi».