Emirates rafforza il codeshare con flydubai: network da 168 destinazioni













Emirates e flydubai reintroducono un’ampia gamma di voli per un network combinato che a fine maggio raggiungerà quota 168 destinazioni. Già dal settembre 2020, grazie alla partnership strategica tra i due vettori, circa 500mila clienti hanno volato sfruttando il network con gli orari ottimizzati, i transfer per passeggeri e per i bagagli attraverso Dubai, il tutto incluso in un biglietto. Le mete più gettonate, prenotate usando il codeshare, sono state fino ad oggi Kabul, Kathmandu, Kyiv, le Maldive e Zanzibar.

I clienti Emirates, quindi, possono viaggiare su voli in codeshare verso 56 destinazioni flydubai, mentre i clienti flydubai possono scegliere oltre 82 destinazioni Emirates. Inoltre, flydubai ha annunciato la ripresa di voli verso 12 destinazioni in Russia, cinque in Iran e voli stagionali in Georgia, Turchia e Montenegro.

Entrambe le compagnie stanno aggiungendo un’ampia gamma di tabelle orari, con 16 nuovi Paesi che riaprono i confini, che garantiscono l’ingresso senza bisogno di quarantena tra cui: Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Gibuti, Finlandia, Georgia, Kirghizistan, Romania, Serbia, Tanzania, Ucraina e Uzbekistan.

Dal 21 maggio i clienti Emirates possono usufruire di orari potenziati e connessioni con 22 destinazioni flydubai a partire dal Terminal 3. Le mete includono Basra, Belgrado, Bucharest, Kyiv, Odessa, Praga, Salalah, Sofia e Zanzibar.

Soddisfazione espressa da Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo di Emirates Group e presidente di flydubai: «La partnership continua a crescere, al fine di offrire ai viaggiatori un collegamento sempre più efficiente per Dubai e verso un esteso network globale. I clienti sono soddisfatti del servizio e non vediamo l’ora di portare la partnership a un livello superiore, con maggiori servizi per nuove destinazioni. La stretta collaborazione con flydubai è importante per Emirates, come hub di business, viaggi e aviazione, con una connettività migliorata e flussi di volo dai network congiunti, per accogliere viaggiatori da tutto il mondo in sicurezza. Siamo certi che entrambe le compagnie, in fase di recupero, costruiranno network ancora più solidi».