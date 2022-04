Emirates rafforza i collegamenti con Mauritius da luglio













Emirates opererà due voli giornalieri sul suo aereo di punta A380 verso Mauritius a partire dal 1° luglio 2022, per soddisfare l’aumento della domanda di viaggi verso l’isola.

La compagnia attualmente opera voli giornalieri per Mauritius. In linea con l’aumento della domanda, incrementerà le frequenze a nove voli settimanali tra il 9 aprile e la fine di giugno per poi passare a un doppio volo giornaliero da luglio 2022.

Il secondo volo giornaliero fornirà una spinta importante al turismo verso questa perla dell’Oceano Indiano, che ora ha allentato le restrizioni di ingresso per i viaggiatori. Il volo aggiuntivo fornirà anche più scelta negli orari di volo e connessione agevolata per i clienti dai mercati in tutta Europa, Americhe e Medio Oriente.

Emirates festeggia 20 anni di voli verso Mauritius. Negli ultimi due decenni, la compagnia aerea ha dato un importante contributo all’economia locale e al turismo facendo arrivare visitatori da tutto il suo network globale che abbraccia sei continenti.

La compagnia aerea ha implementato una serie completa di misure a terra in tutti i punti di contatto e a bordo per fornire ai suoi passeggeri i più alti standard di sicurezza e igiene in ogni fase del viaggio. I clienti che viaggiano da Dubai possono anche approfittare della tecnologia contactless all’avanguardia per facilitare il loro viaggio attraverso l’aeroporto.