Emirates, promo per famiglie a Dubai durante Expo 2020













Le vacanze a Dubai durante Expo 2020 diventano un affare di famiglia. Emirates lancia un’offerta speciale sui biglietti per bambini per Dubai.

Per le prenotazioni effettuate entro il 30 ottobre, le famiglie che prenotano voli diretti per Dubai, pagheranno solo il 25% della tariffa piena per i bambini dai 2 agli 11 anni, in vigore per tutta la durata di Expo 2020. L’offerta è applicabile su tutti i biglietti di Business ed Economy Class per Dubai, per date di viaggio fino al 31 marzo 2022.

I nuclei familiari, in media composti da quattro membri, rappresentano oltre il 30% dei clienti che stanno pianificando un viaggio a Dubai questo inverno, in particolare da Regno Unito, Francia, Germania, Russia, Svizzera e Italia. Inoltre, il traffico passeggeri sta crescendo del 15% di settimana in settimana.

La compagnia aerea, oltre agli sconti per le famiglie, prevede per grandi e piccoli un Expo Day Pass gratuito per ogni biglietto Emirates verso Dubai durante l’evento.

I membri del programma fedeltà Emirates Skywards, accumuleranno miglia Skywards per i biglietti aerei acquistati. Emirates ha inoltre lanciato un’offerta speciale Expo in cui i clienti guadagneranno 1 miglio Skywards per ogni minuto trascorso a Dubai fino al 31 marzo 2022. I soci Emirates Skywards esistenti e nuovi che si iscrivono al programma prima del 31 marzo 2022 potranno usufruire dell’offerta e accumulare fino a 5.000 miglia, riscattandole per usufruire di biglietti aerei premio e altri vantaggi.

Nell’edizione Expo dell’offerta annuale My Emirates Pass, mostrando la carta d’imbarco, i clienti Emirates potranno accedere gratuitamente al Dubai Frame, una delle attrazioni iconiche della città, che offre una vista panoramica della vecchia e della nuova Dubai.

E ancora, la carta d’imbarco Emirates consente ai clienti di usufruire di sconti e vantaggi in oltre 500 negozi, ristoranti e attrazioni a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti.