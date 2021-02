Emirates, primo volo con tutto l’equipaggio vaccinato













Emirates è una delle prime compagnie aeree al mondo ad aver operato un volo con tutto il team di prima linea completamente vaccinato.

Il volo in questione è l’EK215 di domenica 21 febbraio, partito alle 8.30 da Dubai e diretto a Los Angeles, che ha visto dunque l’intero team di dipendenti Emirates vaccinato. A ricevere il vaccino sono stati tutti coloro che sono impegnati in ogni singola fase del volo: dagli addetti al checkin, alla sicurezza e alle lounge di Business e First Class; passando per coloro che operano all’interno dell’aereo (piloti inclusi), fino agli ingegneri e gli addetti ai gate di imbarco. Vaccinati anche i membri dei team SkyCargo e dnata, coinvolti nelle operazioni logistiche e di carico.

Adel Al Redha, chief operating officer di Emirates, ha dichiarato: «La nostra forza lavoro è in prima linea per consentire alle persone di spostarsi e ai beni essenziali di giungere nei luoghi di destinazione. Proteggere il nostro personale con il vaccino è importante, sia per loro che per i membri delle comunità dei Paesi nei quali operiamo. Consente, inoltre, il corretto andamento delle operazioni e garantisce ai clienti un ulteriore livello di protezione».

Quasi 5mila membri dei Cabin e Flight Deck Crew hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino Covid-19. Migliaia di dipendenti del Gruppo Emirates che ricoprono altri ruoli si sono potuti vaccinare presso le cliniche e i centri di vaccinazione della compagnia, mentre ad altri il vaccino è stato somministrato in uno dei molti centri di vaccinazione presenti in tutto il territorio degli Emirati Arabi Uniti.

I centri di vaccinazione del Gruppo Emirates sono operativi 12 ore al giorno, tutti i giorni della settimana, al fine di consentire la vaccinazione prioritaria di tutti i dipendenti che operano in prima linea.

«Fin dall’inizio della pandemia – prosegue Al Redha – Emirates ha implementato importanti misure di sicurezza al fine di proteggere, in via prioritaria, la sicurezza e la salute di clienti e dipendenti in tutte le fasi del viaggio. Grazie al procedere spedito delle vaccinazioni, sempre più voli saranno presto operati con tutti i dipendenti vaccinati».