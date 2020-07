Emirates presenta il portale dedicato ad agenzie, corporate e t.o.

Emirates ha lanciato un portale dedicato ai partner commerciali di tutto il mondo della compagnia. Progettato su misura per ciascun mercato e personalizzato per soddisfare le esigenze di ciascun interlocutore, l’Emirates Partners Portal consente di avere informazioni sugli ultimi prodotti, i servizi, le policy e per ottenere supporto tecnico.

La piattaforma mette a disposizione anche una serie di funzioni, come una serie di strumenti di supporto self-service, e l’automazione integrata dei processi aziendali, allo scopo di aumentare l’efficienza dei partner, fornire maggiore trasparenza e chiarezza sullo status delle transazioni.

«Abbiamo creato questo nuovo portale proprio partendo dalle richieste e dai consigli dei nostri partner ed agenti, così da poter rispondere alle loro esigenze, sia che riguardino richieste di informazioni, supporto tecnico o formazione», ha detto Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates.

Dal punto di vista tecnico, la piattaforma è stata costruita sfruttando le tecnologie più recenti, come ad esempio quelle basate sul protocollo Ndc. L’Emirates Partners Portal è anche integrato ad altre piattaforme core di Emirates, come Dubai Experience.