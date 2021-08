Emirates prepara l’inverno con più voli su Europa e Uk













Nell’imminenza della stagione autunnale Emirates ha deciso di incrementare i servizi, con la riattivazione di ulteriori rotte e più voli nel suo network europeo, rispondendo all’allentamento dei protocolli di ingresso internazionali e all’aumento della domanda dei passeggeri.

Nel Regno Unito, per esempio, Emirates ripristinerà i voli per l’aeroporto di Newcastle dal 15 ottobre, offrendo quattro voli settimanali verso il nord-est dell’Inghilterra, tutti operati dal Boeing 777-300ER, in una configurazione a due classi. Il primo volo, EK033, partirà da Dubai International alle 14.30 e arriverà a Newcastle alle 19.10, mentre il volo EK034 partirà da Newcastle alle 21.10 e arriverà a Dubai il giorno successivo alle 07.25.

Entro la fine di ottobre, la compagnia offrirà 77 voli settimanali per il Regno Unito, mentre riprenderà gradualmente le operazioni in uno dei suoi mercati globali più importanti. I voli settimanali nel Regno Unito includono: sei voli al giorno dall’aeroporto Heathrow di Londra, con l’utilizzo di cinque A380; due voli giornalieri per Manchester su A380, 10 voli settimanali per Birmingham, voli giornalieri per Glasgow e quattro voli settimanali per Newcastle. All’inizio di questo mese, gli Emirati Arabi Uniti sono entrati nell’elenco “ambra” del Regno Unito e i viaggiatori che arrivano nel Regno Unito da Dubai non devono fare la quarantena in un hotel approvato dal governo.

Più frequenze verso più città europee.

In risposta all’aumento della domanda, Emirates sta portando avanti i suoi piani per introdurre voli e capacità extra in oltre 10 città europee, tra cui Birmingham, Barcellona, Bruxelles, Dublino, Amburgo, Londra, Lisbona, Madrid, Monaco, Roma e Zurigo. Molte di queste città saranno servite con molteplici voli giornalieri.

In Italia tutti i voli Emirates tra Dubai e Milano, Roma, Venezia e Bologna vengono già operati in modalità Covid tested che permette di evitare la quarantena o l’isolamento fiduciario ai passeggeri in arrivo in Italia da Dubai in quanto sottoposti a test molecolare o antigenico prima della partenza e allo scalo di destinazione in Italia. Inoltre, dal 20 settembre, i collegamenti Emirates tra Roma e Dubai saranno giornalieri.