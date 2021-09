Emirates potenzia le rotte da e per il Sudafrica













Emirates ha annunciato che amplierà i collegamenti con il Sudafrica, arrivando a 28 voli settimanali entro ottobre. Le nuove frequenze e gli aumenti di capacità su tutti i gateway della compagnia aerea in Sudafrica saranno effettivi dal 31 ottobre 2021.

Sarà la più ampia programmazione della compagnia nel Paese dall’inizio della pandemia. Previsti due voli giornalieri per Johannesburg – uno dei quali operato dall’iconico A380 – e servizi giornalieri sia per Cape Town che per Durban. Dal 1° gennaio 2022, poi, Emirates servirà Johannesburg con doppi servizi giornalieri effettuati con l’A380.

Il velivolo simbolo della compagnia aerea, nonché il preferito dai clienti Emirates, offre ai passeggeri la possibilità di usufruire di suite private di prima classe, una lussuosa Shower Spa, lounge di bordo, e posti a sedere più spaziosi nelle cabine Economy e Premium Economy Class, con gli schermi sugli schienali più grandi del settore, e più di 4.500 canali di intrattenimento on demand.

L’espansione dell’orario dei voli di Emirates arriva sia in risposta a un’impennata della domanda per Dubai, dopo che i visti turistici sono stati aperti a tutte le nazionalità, sia per l’allentamento delle restrizioni da parte di alcune destinazioni, che ora consentono l‘ingresso senza quarantena per i cittadini sudafricani.

Con la ripresa delle operazioni di South African Airways (Saa) dal 23 settembre, Emirates rilancerà la sua partnership con la compagnia di bandiera del Paese. Un’intesa storica, che risale al 1997, e rappresenta il primo accordo di codeshare di Emirates con un altro vettore. Prima della pandemia, la partnership si è ingrandita fino a includere una rete di 110 destinazioni.

Emirates sta rafforzando la sua presenza in tutta l’Africa meridionale con quattro partnership interline e in codeshare, tra cui quelle con Airlink, Cemair e FlySafair, potenziando la mappa delle rotte della compagnia con 79 città in più.