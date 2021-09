Emirates potenzia la flotta con altri tre A380













Altri tre A380 da Airbus per Emirates, come parte dell’ultima unità già ordinata e pronta a partire da novembre, anticipando la tempistica di consegna originale di giugno 2022.

I tre nuovi A380 saranno equipaggiati con la cabina Premium Economy di Emirates, con gli interni rinnovati e caratteristiche esclusive tra cui le suite private e le Shower Spa in First Class, la famosa Onboard Lounge, sedili completamente reclinabili in Business Class e grandi schermi da schienale.

Queste consegne porteranno la flotta totale di A380 Emirates a 118 unità a novembre, inclusi sei aeromobili dotati di sedili Premium Economy in una configurazione di quattro classi.

Tim Clark, presidente di Emirates, ha dichiarato: «Abbiamo raggiunto un accordo con Airbus per anticipare la consegna dei restanti ordini di A380 e abbiamo ottenuto finanziamenti per queste unità. Gli aeromobili saranno dotati dei già richiestissimi posti in Premium Economy, che lanceremo in maniera estesa nei prossimi mesi».

«Emirates continuerà a essere il più grande operatore di questa tipologia di aereo spazioso e moderno per i prossimi due decenni e si impegna a garantire una customer experience soddisfacente dell’A380, con investimenti continui per migliorare prodotti e servizi», ha aggiunto Clark.

Gli A380 a quattro classi di Emirates sono attualmente operativi sulle rotte Londra Heathrow e Parigi Charles De Gaulle.