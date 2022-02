Emirates, patto con la Thailandia per la promozione turistica













La compagnia aerea Emirates diventa promoter della Thailandia: è stato infatti firmato un protocollo d’intesa tra la compagnia aerea emiratina e l’Autorità del Turismo della Thailandia (Tat) con il quale il vettore si impegna a dare il proprio sostegno alla promozione del turismo nel paese asiatico.

In base all’accordo, sia l’ente turistico che Emirates esploreranno iniziative congiunte e opportunità di collaborazione che miglioreranno le attività di marketing e di promozione per attirare i viaggiatori in Thailandia.

Attraverso il protocollo, Emirates svilupperà iniziative per aumentare il turismo nel Regno, con l’apporto fondamentale del suo network globale. La compagnia aerea si impegnerà anche a promuovere il paese attraverso la sua rete di agenti nei mercati strategici chiave, oltre a collaborare a viaggi di familiarizzazione congiunti progettati per attrarre diversi segmenti di clienti.