Emirates, pass per Expo e promo sulle nuove prenotazioni













Emirates, compagnia aerea ufficiale di Expo 2020 Dubai, promuove la destinazione nella sua stagione invernale con nuove iniziative, come la nuova offerta Early Bird Expo 2020 Dubai, che consentirà ai clienti di risparmiare fino al 20% sulle tariffe per Dubai, prenotando i loro voli in anticipo. Altra iniziativa è l’Expo Day Pass gratuito.

«Dubai è una città che ha sempre qualcosa da offrire e questo inverno la presenza di Expo offrirà ai visitatori una gamma unica di attrazioni ed esperienze – ha dichiarato Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates – Come compagnia di bandiera di Dubai, Emirates sta lanciando una serie di iniziative per rendere ancora più conveniente e piacevole pianificare il prossimo viaggio. Il mese scorso abbiamo annunciato che offriremo un Expo Day Pass gratuito a tutti i clienti Emirates che viaggiano a Dubai durante il periodo dell’Expo e abbiamo introdotto un’innovativa offerta “Mile a Minute” per i nostri soci Skywards. Ora lanciamo uno sconto per la prenotazione anticipata sui voli per Dubai, in tutti i nostri mercati. Nelle prossime settimane, abbiamo in programma di lanciare offerte su misura per le famiglie, un’edizione speciale di “My Emirates Pass”, un’offerta celebrativa per il 50° anniversario del giubileo degli Emirati Arabi Uniti e altro ancora, quindi restate sintonizzati».

Ecco i dettagli sulle promo: