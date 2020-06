Emirates lancia “Dubai is open” per la ripartenza dal 7 luglio

Dubai apre ai visitatori stranieri dal 7 luglio. Emirates lancia la campagna “Dubai is open” e accoglie gli ultimi protocolli di viaggio sui viaggi internazionali per cittadini, residenti e turisti degli Emirati Arabi Uniti. Saranno messe in atto misure accurate per garantire la salute e la sicurezza dei viaggiatori e delle comunità.

I protocolli per i viaggi da e verso gli aeroporti di Dubai sono stati annunciati sotto le direttive del vice presidente e Primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e del sovrano di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum e a seguire dal principe ereditario di Dubai e presidente del Consiglio esecutivo Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum e il comitato supremo di crisi guidato da Mansour bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ad di Emirates ringrazia le autorità per le direttive che fanno ripartire il traffico aereo, «a dimostrazione di come Dubai sia un punto di riferimento mondiale sia per gli affari che per il turismo. È una forte affermazione della disponibilità a riprendere l’aviazione e l’attività economica dopo una pianificazione, una revisione e una preparazione completa. Siamo certi che le misure adottate in tutta la nostra città ci consentano di mitigare i rischi di diffusione dell’infezione e di gestire efficacemente qualsiasi tipo di situazione. Riteniamo che le città di tutto il mondo stiano conducendo revisioni continue e presto seguiranno l’esempio per aggiornare i requisiti di ingresso alle frontiere per i viaggiatori internazionali».

Nelle ultime settimane, Emirates ha gradualmente ampliato la rete offrendo collegamenti verso numerose destinazioni e sta lavorando a stretto contatto con le parti interessate e le organizzazioni internazionali per garantire i massimi livelli sicurezza per equipaggio, clienti e comunità. Attualmente, la compagnia collega Dubai a 40 città e, con le ultime direttive, può espandere la rete e offrire destinazioni aggiuntive che verranno comunicate nei prossimi giorni.

«Le prossime settimane saranno per molti versi un grande test per l’intero settore dell’aviazione – aggiunge l’ad – Noi di Emirates assistiamo a una tendenza positiva del traffico, che è interessato da un trend crescente nelle ultime settimane, e siamo pronti a servire i nostri clienti».

Sono state implementate misure in ogni fase del percorso del cliente per garantire la sicurezza dei viaggiatori e dei dipendenti sia a terra che in volo, compresa la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti mascherine, guanti, mani salviettine disinfettanti e antibatteriche.

Restano in vigore restrizioni di viaggio e i viaggiatori saranno accettati sui voli solo se rispettano i requisiti di ammissibilità e criteri di ingresso dei rispettivi paesi di destinazione. I visitatori che entrano a Dubai devono stipulare una polizza assicurativa sanitaria internazionale che copre malattie come il Covid-19 per la durata del soggiorno.