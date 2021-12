Emirates, l’A380 riprende la tratta Milano-New York













Dal 1° dicembre 2021, l’Airbus 380 di Emirates è tornato ad operare sulla rotta Milano Malpensa-New York, con voli giornalieri. La compagnia sta impiegando gradualmente i suoi celebri velivoli e, con la riapertura dei confini Usa, va incontro alla domanda crescente di viaggi in entrata e in uscita dall’Italia.

Emirates utilizza l’A380 sul suo servizio giornaliero EK205/206. Il volo EK205 parte da Milano Malpensa alle 15.40 e arriva a New York alle 19. Il volo di ritorno, l’EK206, parte da New York alle 23 e arriva a Milano alle 12.35 del giorno successivo.

«Emirates è l’unica compagnia aerea a operare in Italia con l’A380 – ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia – Stiamo già utilizzando l’A380 sui voli tra Milano e Dubai e siamo entusiasti di riportare il nostro iconico aereo su una delle rotte più popolari per i viaggiatori italiani: la Milano-New York. Siamo fiduciosi che con la maggiore capacità di posti dell’A380 e i suoi servizi unici, saremo in grado di soddisfare la domanda sempre crescente di voli verso gli Stati Uniti».

Il velivolo a due piani offre 519 posti in una configurazione a tre classi, con 429 posti in Economy, 76 posti in Business e 14 posti in First. L’esperienza a bordo di questo aereo è tra le preferite dagli appassionati di viaggi, per i posti con spazio extra per le gambe e il comfort, per gli schermi più grandi del settore.