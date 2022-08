Emirates investe 2 miliardi e implementa la customer experience

Sono oltre 2 i miliardi di dollari messi in campo da Emirates per migliorare l’esperienza dei clienti a bordo, a partire da un intenso programma di ammodernamento di circa 120 aeromobili Airbus A380 e Boeing 777 con interni di ultima generazione.

Questo ambizioso progetto, che rappresenta un investimento multimiliardario per garantire ai clienti Emirates di volare al meglio nei prossimi anni, inizierà ufficialmente a novembre e sarà gestito interamente dal team di ingegneri della compagnia.

L’obiettivo di Emirates è quello di riequipaggiare completamente quattro aeromobili alla fine di ogni mese, per oltre due anni. Una volta che i 67 A380 saranno stati rinnovati e tornati in servizio, 53 777 saranno sottoposti al “lifting”. Al termine del progetto, nell’aprile 2025, saranno installati quasi 4mila nuovi sedili di Premium Economy, 728 suite di First Class rinnovate e oltre 5mila sedili di Business Class aggiornati con un nuovo stile e design.

Tim Clark, presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: «In questo complesso periodo Emirates vola controcorrente e investe per offrire ai clienti esperienze sempre più implementate. Durante la pandemia abbiamo continuato a lanciare nuovi servizi e iniziative per garantire ai nostri clienti un viaggio all’insegna della sicurezza, con iniziative digitali che hanno migliorato l’esperienza dei clienti a terra. Ora stiamo lanciando una serie di programmi intensivi per portare le esperienze di bordo al livello successivo».

Già a partire da settembre i passeggeri Emirates potranno provare a bordo tante novità, tra cui nuovi menù creati per offrire la miglior esperienza di alta cucina nei cieli, con scelte vegane, disponibili in tutte le classi, il servizio “dine on demand” in First Class, l’esperienza di cinema a bordo, con snack selezionati, e tutta la scelta della piattaforma ice, con più di 5mila canali di intrattenimento.

La nuova classe Premium Economy di Emirates, che offre sedili lussuosi, più spazio e un servizio in grado di competere con l’offerta business di molte compagnie aeree, è attualmente disponibile per i clienti che viaggiano sulle popolari rotte dell’A380 verso Londra, Parigi e Sydney.