Emirates, intesa con l’Arabia Saudita per promuovere il turismo













Emirates ha firmato un protocollo d’intesa con la Saudi Tourism Authority (Sta) per promuovere il turismo in entrata in Arabia Saudita e attrarre nuovi segmenti di viaggiatori attraverso l’ampio network globale della compagnia aerea.

Il nuovo accordo mira a capitalizzare sulla rete globale di Emirates di oltre 120 città, per spingere i turisti a visitare l’Arabia Saudita e a scoprire le sue attrattive. Il protocollo d’intesa è stato firmato alla presenza di Fahd Hamidaddin, ceo e membro del consiglio della Saudi Tourism Authority e Adnan Kazim, direttore commerciale Emirates.

Attraverso la partnership strategica, la compagnia aerea esplorerà anche le opportunità di sincronizzazione dello schedule di viaggio, dai principali punti di partenza nel suo network verso i gateway in Arabia Saudita, fornendo maggiore connettività e convenienza per i clienti e sviluppando ulteriormente i flussi turistici in entrata.

Emirates e l’Autorità del turismo saudita valuteranno come migliorare l’esperienza di viaggio, offrendo solide infrastrutture per chi viaggia verso Riyadh, Jeddah, Dammam e Medina, i quattro gateway del vettore emiratino.