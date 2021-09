Emirates implementa lo Iata Travel Pass in sei continenti













Emirates è la prima compagnia aerea a implementare lo Iata Travel Pass in sei continenti. Dopo gli ottimi risultati ottenuti ad aprile su rotte selezionate dall’hub di Dubai, il vettore emiratino ha gradualmente esteso il pilot del pass dell’associazione delle compagnie aeree ai clienti su 12 rotte a giugno.

Attualmente disponibile per i clienti Emirates che viaggiano da 50 città, l’introduzione completa in tutte le oltre 120 destinazioni Emirates dovrebbe essere completata entro ottobre. Lo Iata Travel Pass verrà implementato in tutti e quattro i gateway italiani di Emirates.

Adel Al Redha, chief operating officer di Emirates, ha dichiarato: «Emirates continua a investire in tecnologia e soluzioni innovative, come lo Iata Travel Pass, in modo da poter offrire viaggi semplici ed esperienze contactless per i nostri clienti, consentendo al contempo ai nostri team aeroportuali di gestire i controlli dei documenti in modo efficiente e nel rispetto dei requisiti normativi».

Nick Careen, vicepresidente senior operations, safety and security di Iata, ha aggiunto: «L’implementazione da parte di Emirates del nostro Travel Pass attraverso il suo network globale consolida il suo ruolo come strumento chiave nella gestione della complessa miriade di credenziali sanitarie richieste per i viaggi. Fornendo ai passeggeri uno sportello unico per semplificare, gestire ed elaborare queste credenziali attraverso un processo automatizzato sicuro, possono arrivare in aeroporto pronti per il volo utilizzando processi automatizzati. Ciò eviterà code e congestione per i controlli dei documenti, a vantaggio di viaggiatori, compagnie aeree, aeroporti e governi».