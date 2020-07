Emirates, il Milano-Dubai diventa giornaliero

Emirates continua a ripristinare le proprie operazioni in Italia e aumenta le frequenze del collegamento Milano-Dubai, che diventa giornaliero.

La compagnia ha infatti introdotto tre voli aggiuntivi al suo servizio da Milano a Dubai, completando così lo scheduling esistente che già prevedeva 4 voli settimanali. L’aggiunta di questi voli fa parte della parziale ripresa delle operazioni di Emirates in Italia, che ha ripreso anche a collegare Dubai e Roma dallo scorso 15 luglio.

Il collegamento tra Milano e Dubai sarà operato con un Boeing 777. Il volo EK205 partirà da Dubai alle 9.45 e atterrerà a Milano alle 14.20. Il volo EK206 lascerà Milano alle 16.20 per atterrare a Dubai alle 00.25 del giorno seguente.

«Questo è solo l’inizio di un graduale processo, ma rappresenta un segnale concreto per i nostri clienti verso una ripartenza e la creazione di una nuova normalità. Milano è una delle città più importanti per Emirates, a cui siamo collegati da 20 anni ormai, dato che il primo volo fatto per la capitale lombarda risale al 2000. Nel tempo abbiamo gradualmente aumentato la nostra presenza e il nostro impegno qui, e continuiamo a farlo nonostante le avversità del caso», ha sottolineato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia.