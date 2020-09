Emirates, evasi rimborsi per più di 1,4 miliardi di dollari

Proseguono i rimborsi in casa Emirates. La compagnia emiratina, ad oggi, ha evaso oltre 1,4 miliardi di dollari, una cifra che rappresenta il 90% delle richieste ricevute, incluse quelle arrivate da ogni parte del mondo nel mese di giugno.

Tim Clark, presidente di Emirates, ha dichiarato: «Siamo consapevoli che, dal punto di vista nei nostri clienti, ogni richiesta di rimborso ancora non evasa rappresenti un problema. Ci stiamo impegnando al massimo per far fede alla promessa fatta e stiamo facendo del nostro meglio per gestire una richiesta di rimborsi senza precedenti generata dalla pandemia. La maggior parte delle pratiche sono semplici da gestire e verranno risolte velocemente. Tuttavia ci sono situazioni più complesse che richiedono più tempo per poter essere analizzate dal nostro team. Siamo davvero grati per la pazienza e comprensione».

Con la graduale riapertura delle frontiere, Emirates sta riprendendo anche le operazioni di trasporto passeggeri in tutto il mondo, garantendo ai clienti collegamenti comodi e sicuri. A riguardo, la compagnia ha introdotto una serie di misure ai vertici del settore, da quelle legate alla biosicurezza, passando per la copertura medica gratuita in caso di positività al Covid-19, fino a politiche di prenotazione flessibili.