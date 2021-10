Emirates estende la partnership con Qantas di 5 anni













Qantas ed Emirates hanno esteso la loro partnership per altri cinque anni: ciò significa che i clienti e i viaggiatori abituali di entrambe le compagnie avranno accesso a un ampio network congiunto e a milioni di posti premio per viaggiare in Australia, Nuova Zelanda, Europa e Regno Unito.

L’accordo è stato firmato dal presidente di Emirates, Tim Clark, e dall’amministratore delegato di Qantas Group, Alan Joyce, nel corso dell’assemblea annuale di Iata a Boston.

Entrambe le compagnie aeree hanno già le approvazioni delle autorità di regolamentazione per gestire un’attività congiunta fino a marzo 2023. Qantas ed Emirates cercheranno poi una nuova autorizzazione, tra cui l’Australian Competition and Consumer Commission, per procedere con gli elementi fondamentali della partnership, compreso il coordinamento di prezzi, orari, vendite e marketing turistico sulle rotte approvate fino al 2028. L’accordo include un’opzione per il rinnovo per altri cinque anni.

Per i clienti Emirates, l’accordo fornisce l’accesso a oltre 55 destinazioni australiane verso le quali il vettore emiratino non vola e i clienti Qantas possono volare verso Dubai e accedere a oltre 50 città in Europa, Medio Oriente e Nord Africa, dove Qantas non effettua servizio.

Tim Clark ha commentato: «L’estensione della nostra partnership con Qantas è la testimonianza del suo successo. Riflette anche il nostro impegno per garantire che i clienti che viaggiano da e verso l’Australia, un mercato che serviamo da 25 anni, continuino ad avere i migliori collegamenti e i vantaggi dei viaggiatori abituali. Nonostante le sfide degli ultimi 18 mesi, l’annuncio rafforza il fatto che Emirates è qui per restare».

Soddisfazione espressa anche dal ceo di Qantas Group, Alan Joyce : «L’atto siglato segna la continuazione di una delle partnership bilaterali più significative nel settore dell’aviazione. La premessa della nostra partnership con Emirates è sempre stata che nessuna compagnia aerea può volare ovunque, ma insieme possiamo volare nella maggior parte dei luoghi in cui i nostri clienti comuni vogliono viaggiare. E che trattiamo i clienti gli uni degli altri come se fossero nostri. Sappiamo che il mercato dell’aviazione internazionale impiegherà anni per riprendersi completamente, quindi una stretta collaborazione tra i partner delle compagnie aeree sarà più importante che mai».

Quest’anno, tra l’altro, Emirates celebra 25 anni di voli in Australia, con un trasportato di oltre 39 milioni di passeggeri tra le città australiane, tra cui Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth, e altre destinazioni attraverso il suo hub di Dubai dal 1996.