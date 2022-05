Emirates e Royal Air Maroc siglano un accordo di codeshare













Nuovo accordo di codeshare tra Emirates e Royal Air Maroc, che ora offrono più opzioni di viaggio e scelte di collegamento per i clienti di entrambe le compagnie aeree.

In vigore a partire da fine maggio, con questo accordo i due vettori applicheranno i loro codici sui rispettivi voli tra Casablanca e Dubai per un totale di 209 destinazioni combinate.

Il codeshare offrirà ai clienti anche tariffe più competitive per biglietti singoli, viaggi multipli e trasferimenti di bagagli verso la loro destinazione finale.

I viaggiatori Emirates saranno in grado di accedere a 17 destinazioni in Marocco oltre Casablanca, così come a 63 destinazioni internazionali, tra cui 25 destinazioni in Africa settentrionale, occidentale e centrale. I clienti di Royal Air Maroc possono accedere al vasto network Emirates di oltre 130 destinazioni, tra cui 60 città in Medio Oriente, Stati Uniti, Asia occidentale ed Estremo Oriente.

Adnan Kazim, direttore commerciale Emirates, ha commentato: «Siamo lieti di migliorare la nostra partnership con Royal Air Maroc. Un accordo che contribuirà a rafforzare ulteriormente la connettività della nostra rete, fornendo a chi viaggia per svago e per affari una maggiore scelta e convenienza quando si muovono con entrambe le nostre compagnie aeree».

«Questa importante partnership con Emirates consentirà il rafforzamento del nostro traffico, e offrirà ai nostri passeggeri un ampio set di destinazioni così come una migliore esperienza del cliente grazie a connessioni ottimizzate e check in end-to-end con assistenza internazionale in aeroporto all’interno delle reti di entrambe le compagnie aeree», ha dichiarato Hamid Addou, presidente e ceo di Royal Air Maroc.