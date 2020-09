Emirates e flydubai rinnovano la partnership: oltre 100 destinazioni collegate

Prolungata la partnership tra Emirates e flydubai, che hanno annunciato ai clienti di entrambe le compagnie aeree che possono ancora una volta accedere a una ampia gamma di opzioni di viaggio in tutto il mondo, collegandosi in modo fluido e sicuro attraverso Dubai.

A seguito della progressiva ripresa dei voli passeggeri, i due vettori hanno rilanciato la loro partnership strategica per offrire ai clienti maggiori opzioni di collegamento: i clienti Emirates possono ora viaggiare con voli in codeshare verso le oltre 30 destinazioni del network di flydubai, con la clientela di quest’ultima che ha a disposizione oltre 70 destinazioni verso cui poter viaggiare con Emirates.

Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates, ha dichiarato: «Siamo lieti di annunciare che i nostri clienti possono ancora una volta sfruttare i punti di forza di Emirates e flydubai per accedere a un ampio network di destinazioni, con un unico biglietto e un programma fedeltà integrato. Potranno usufruire di un’esperienza di viaggio sicura, fluida e senza stress attraverso Dubai e avere il loro bagaglio sotto controllo fino alla destinazione finale».

Hamad Obaidalla, chief commercial officer di flydubai, ha aggiunto: «Siamo fiduciosi che la domanda di viaggi continuerà ad aumentare man mano che un numero maggiore di Paesi inizierà gradualmente a revocare le restrizioni sui viaggi internazionali. Dubai ha messo in atto forti protocolli di salute e sicurezza che hanno incoraggiato i passeggeri a viaggiare, sia per affari che per piacere, o per riunirsi con i loro cari».