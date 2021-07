Emirates debutta con la rotta per Miami













Emirates fa rotta su Miami, con il primo volo passeggeri della compagnia verso la metropoli costiera, secondo punto base in Florida e prima nuova destinazione lanciata dopo la pandemia.

Il nuovo servizio comprende quattro voli settimanali per Miami e porta la rete statunitense di Emirates a 12 destinazioni su oltre 10 voli al giorno.

Attualmente, la compagnia sta operando oltre il 60% della sua capacità pre pandemia negli Stati Uniti e continua a espandere la sua presenza in linea con l’aumento del traffico passeggeri.

Il volo per Miami fungerà anche da gateway per il centro e Sudamerica e le isole dei Caraibi. Nella direzione opposta, i viaggiatori potranno connettersi a oltre 120 destinazioni del network Emirates.

Insieme al debutto su Miami, la compagnia ha riavviato i voli per Nizza, Città del Messico, Phuket, Lione, Mauritius e Malta a luglio.

L’aereo utilizzato per il volo inaugurale è stato il Boeing 777 Gamechanger di Emirates, con le suite private in First Class. Emirates utilizzerà sulla rotta il Boeing 777-300ER a tre classi, con otto suite private in First Class, 42 posti a sedere in Business Class e 304 posti spaziosi in Economy Class.