Emirates, conti in ripresa e ricavi al +81% nel primo semestre













Primo semestre 2021 all’insegna della reattività per il Gruppo Emirates che ha registrato ricavi pari a 24,7 miliardi di dirham (circa 6 miliardi di euro), in aumento dell’81% rispetto a 13,7 miliardi di dirham (3 miliardi di euro) registrati durante lo stesso periodo dell’anno scorso. Questa forte ripresa è stata sostenuta dall’allentamento delle restrizioni ai viaggi in tutto il mondo e dal corrispondente aumento della domanda di trasporto aereo, grazie al fatto che i paesi hanno portato avanti i rispettivi programmi di vaccinazione Covid-19.

Il Gruppo, dunque, è riuscito nel contenimento della perdita netta che ora si attesta sui 5,7 miliardi di dirham (meno di 1 miliardo di euro) sostanzialmente migliorata rispetto alla perdita di 14,1 miliardi di dirham (3 miliardi di euro) per lo stesso periodo dell’anno scorso.

Ed anche l’ Ebitda (Margine Operativo Lordo) è stato pari a 5,6 miliardi di Dirham (1 miliardo di euro), evidenziando una drastica inversione di tendenza rispetto al dato Ebitda negativo di 43 milioni di Dirham (9 milioni di dollari) registrato durante lo stesso periodo dello scorso anno, nonché un energico ritorno alla redditività operativa. A conti fatti si è sostanzialmente mantenuta una robusta posizione di cassa che si è attestata al livello di 18,8 miliardi di Dirham (5,1 miliardi di dollari) al 30 settembre 2021, rispetto al dato di 19,8 miliardi di Dirham (5,4 miliardi di dollari) registrato al 31 marzo 2021.

Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo di Emirates Airline e del Gruppo ha così commentato i numeri della prima metà dell’anno: «In coincidenza con l’inizio del nostro esercizio finanziario 2021-22, i programmi di vaccinazione COVID-19 sono stati lanciati su scala senza precedenti in tutto il mondo. Nell’ambito di tutto il Gruppo, abbiamo assistito alla ripresa delle operazioni e della domanda quando i paesi hanno iniziato ad allentare le restrizioni sui viaggi. Questo slancio ha evidenziato un’ulteriore accelerazione durante l’estate e continua a mostrare una crescita costante per la stagione invernale e oltre. Anche se abbiamo ancora un po’ di strada da fare prima di ripristinare le nostre operazioni ai livelli pre-pandemia e tornare alla redditività, siamo ben avviati sul percorso di recupero con entrate robuste e un solido saldo di cassa».

Lo Sceicco Ahmed ha poi voluto ringraziare i clienti ed i partner del settore dei viaggi per il loro continuo sostegno: «La nostra capacità di reagire e di superare il periodo più difficile della nostra storia fino ad oggi può essere attribuita alla forza dei marchi di Emirates e dnata, ai prodotti e servizi di alta qualità, alle capacità digitali e di innovazione e alle nostre straordinarie risorse umane. Abbiamo intenzione di continuare a investire in queste aree fondamentali per accompagnare il nostro business nel futuro, insieme a processi più snelli e alle nuove capacità tecnologiche che abbiamo implementato negli ultimi mesi».