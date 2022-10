Emirates, codeshare con il vettore indonesiano Batik Air

Nuova importante e strategica partnership per Emirates che ha attivato un codeshare con l’aerolinea indonesiana Batik Air, che permetterà a chi viaggia in Indonesia di scegliere tra oltre 25 destinazioni e facilitare i collegamenti interni. L’accordo permette di viaggiare con un unico biglietto e una sola polizza bagaglio.

In base all’accordo appena attivato, Emirates ha inserito il proprio codice su 8 rotte operate da Batik Air via Jakarta verso – Balikpapan (BPN), Denpasar (DPS), Medan (KNO), Manado (MDC), Padang (PDG), Surakarta (SOC), Surabaya (SUB) e Makassar (UPG). Inoltre, tramite un accordo interline, i clienti Emirates possono anche accedere facilmente ad altri 17 punti nazionali in Indonesia via Giacarta e Denpasar, a città come Praya (LOP), Semarang (SRG), Sorong (SOQ) e altre ancora.I biglietti possono essere prenotati da subito sul sito del vettore ed anche tramite agenzie di viaggio online e fisiche.

Emirates vola in Indonesia da oltre 30 anni, dal suo primo volo per Giacarta nel 1992. La compagnia aerea continua a contribuire alla ripresa e alla crescita del settore dei viaggi e del commercio del Paese, trasportando turisti internazionali e viaggiatori d’affari, nonché contribuendo al trasporto di merci aeree essenziali da e verso i mercati globali. All’inizio di quest’anno, Emirates aveva lanciato il suo accordo di codeshare con il vettore nazionale indonesiano, Garuda, consentendo ai suoi clienti di accedere a otto punti nazionali in Indonesia, oltre Giacarta e Bali.

Si potenziano così gli accordi della compagnia emiratina con altre aerolinee: attualmente Emirates conta accordi di codeshare con ben 26 compagnie aeree partner e due compagnie ferroviarie in tutto il mondo, oltre a 110 partner interline in tutto il mondo. La compagnia aerea offre ai suoi clienti una connettività davvero globale verso oltre 130 destinazioni in 6 continenti.