Emirates, bagagli gratis più pesanti sulle rotte verso l’Africa













Novità in casa Emirates per chi viaggia verso qualsiasi destinazione in Africa. Per i biglietti emessi in First e Business a partire dal 9 agosto su qualsiasi rotta africana si possono registrare fino a 64 kg di bagaglio gratuito (in due parti da 32 kg ciascuno).

I passeggeri che volano in Economy con le tariffe Saver, Flex e Flex Plus, invece, possono usufruire di un bagaglio da stiva gratuito fino a 46 kg (in due parti da 23 kg ciascuno), mentre chi usufruisce delle tariffe speciali avrà un bagaglio da stiva gratuito fino a 23 kg.

Recentemente la compagnia aerea ha sviluppato alcune iniziative di assistenza ai clienti con policy di prenotazione più flessibili, un’estensione della copertura assicurativa multi-rischio e agevolando i clienti nella raccolta di miglia e livelli membership.

La compagnia ha anche introdotto una serie di misure di sicurezza igienico-sanitaria, come la tecnologia contactless e la verifica digitale per utilizzare il Travel Pass Iata quest’estate.