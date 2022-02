Emirates apre a Dubai la lounge per bambini













I viaggiatori minorenni che volano con Emirates adesso hanno a disposizione una lounge dedicata e recentemente rinnovata nell’aeroporto di Dubai, situata accanto alla First Class Lounge di Emirates nell’atrio B.

La lounge per i minori è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e offre videogiochi, bevande e snack, aree salotto, connessione wifi gratuita e servizi igienici progettati per i bambini.

I genitori o i tutori che hanno prenotato il servizio possono lasciare i ragazzi al Terminal 3 dell’aeroporto, dove il team aeroportuale di Emirates effettuerà il check in in un’area lounge speciale per i minori non accompagnati. Questa struttura si trova tra le sale check in Economy e First/Business Class. I giovani passeggeri possono usufruire dell’imbarco prioritario e l’equipaggio di cabina Emirates li accoglierà al meglio, aiutandoli poi a trovare i loro posti e ad ambientarsi per il volo.

I servizi Emirates per i minori devono essere prenotati prima del viaggio e sono disponibili per i bambini dai 5 agli 11 anni di età che viaggiano senza un adulto. Il servizio è prenotabile anche per i giovani viaggiatori tra i 12 e i 15 anni.

A bordo, gli young flyer possono aspettarsi pasti e spuntini dedicati, giocattoli, pacchetti di attività e cuffie a misura di bambino per godersi la selezione di oltre 50 film Disney e oltre 130 canali tv pensati per i più piccoli. Emirates offre borse e giocattoli omaggio, ispirati all’Expo 2020 di Dubai, con i personaggi mascotte della compagnia. Questi prodotti utilizzano materiali riciclati e le borse sono realizzate con bottiglie di plastica riciclate al 100%.

Anche i giovani viaggiatori con un volo in coincidenza a Dubai sono seguiti durante il transito. Il team dei servizi di terra di Emirates li seguirà dal volo alla lounge dedicata, mentre sono in attesa del volo.