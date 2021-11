Emirates annuncia la Premium Economy su 105 aerei













Emirates introdurrà la Premium Economy su 105 aeromobili della flotta convertendosi così alla più innovativa tra le classi di servizio. L’annuncio è arrivato nel corso del Dubai Airshow 2021, in cui si è parlato di un programma di aggiornamento che durerà circa 18 mesi, il cui inizio è previsto per la fine del 2022 e che sarà interamente condotto presso l’Engineering Centre della compagnia a Dubai.

L’aggiornamento della configurazione degli aeromobili coinvolgerà 52 A380 e 53 Boeing 777, che al termine del programma verranno equipaggiati con una nuova classe, la Premium Economy. Emirates sta anche valutando l’installazione di un nuovissimo prodotto di Business Class sul suo Boeing 777, con sedili personalizzati in un layout 1-2-1.

Tim Clark, president di Emirates Airline, ha dichiarato: «Emirates sta investendo molto in questo programma, per continuare a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e fornire le migliori esperienze nel cielo. Da quando abbiamo introdotto i nostri posti in Premium Economy, un anno fa, abbiamo ricevuto una risposta estremamente positiva. I clienti sono rimasti stupiti dalla qualità e dal comfort. Stiamo anche considerando un nuovissimo prodotto per la Business Class. Maggiori dettagli saranno rivelati a tempo debito».

Emirates ha inoltre firmato un Memorandum of Understanding con Ge Aviation per sviluppare un programma che vedrà un Boeing 777-300Er alimentato da motori Ge90, condurre un volo di prova utilizzando carburante per aviazione sostenibile al 100% entro la fine del 2022.

Il vettore emiratino lavorerà a stretto contatto con le autorità di regolamentazione per garantire le approvazioni per la certificazione di tipo sperimentale e coordinerà anche con la cellula, l’unità di alimentazione ausiliaria e i produttori di apparecchiature originali sui requisiti pre e post volo, oltre a lavorare a stretto contatto con Saf fornitori in materia di approvvigionamento e logistica di consegna.