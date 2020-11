Emirates amplia l’assicurazione anti-Covid gratuita

Emirates fornirà in modo gratuito una copertura di viaggio per Covid-19 più estesa rispetto a quella attuale.

Questa nuova assicurazione di viaggio e copertura per Covid-19 si applicherà automaticamente a tutti i biglietti Emirates acquistati dal 1 ° dicembre e si estenderà ai voli del vettore in codeshare operati dalle compagnie aeree partner, a condizione che il numero del biglietto inizi con 176.

«Emirates è stata la prima compagnia aerea ad offrire una copertura globale gratuita per Covid-19 per i viaggiatori a luglio e la risposta dei nostri clienti è stata estremamente incoraggiante. Non ci siamo riposati e abbiamo continuato a cercare come offrire ai nostri clienti una proposta ancora migliore. Siamo molto lieti di poter fornire ora questa nuova assicurazione di viaggio e la copertura per il Covid-19, un’altra novità assoluta nel settore, a tutti i nostri clienti», ha detto Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e amministratore delegato di Emirates.