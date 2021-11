Emirates amplia il codeshare con Tap e lancia il Dubai-Tel Aviv













In vista della totale ripresa del turismo internazionale, Emirates sigla un accordo di codeshare con Tap Air Portugal aggiungendo 23 destinazioni alla partnership e aumenta la propria offerta con il diretto Dubai-Tel Aviv.

Tap applicherà l’accordo di codeshare sui voli Emirates diretti verso Hanoi e tre gateway giapponesi, Narita, Osaka e Haneda, previa approvazione del governo. Emirates applicherà invece l’accordo sui voli Tap Air Portugal verso 19 destinazioni aggiuntive che transitano da Lisbona: Belem, Brasilia, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, San Paolo, Maceio, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, Praia, Isola di Sal, Sao Vicente, Conakry, Ponta Delgada, Porto Santo, Terceira e Dakar.

Novità per Emirates anche sul fronte delle nuove rotte: il nuovo collegamento diretto tra Dubai e Tel Aviv arriva in un momento in cui Emirati Arabi Uniti e Israele continuano a sviluppare una sempre maggiore cooperazione economica. Israele partecipa anche ad Expo 2020 Dubai con il proprio padiglione nazionale.

I nuovi voli introducono molti collegamenti in entrata per Tel Aviv dai vari gateway Emirates in Australia, Stati Uniti, Brasile, Messico, India, Sudafrica e molti altri Paesi. Per i viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti che desiderano fermarsi a Dubai prima di intraprendere il viaggio verso Tel Aviv, la compagnia ha creato il pacchetto Dubai Stop Over, che include soggiorni in hotel di livello, visite turistiche e altre attività.

Sulla rotta tra Dubai e Tel Aviv, Emirates schiererà il suo moderno aereo Boeing 777-300Er in una configurazione a tre classi, offrendo suite private in First Class, sedili reclinabili in Business Class e ampi sedili in Economy Class. I voli giornalieri sono programmati in partenza da Dubai come Ek931 alle 14.50, con arrivo all’aeroporto Ben Gurion alle 16.25 ora locale. Il volo di ritorno Ek932 partirà da Tel Aviv alle 18.25 e arriverà a Dubai alle 23.25 ora locale.