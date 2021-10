Emirates, accordo pluriennale di distribuzione con Sabre













Sabre ed Emirates hanno siglato un nuovo accordo pluriennale di distribuzione a livello globale per le agenzie di viaggi. La compagnia aerea emiratina, inoltre, creerà e distribuirà le offerte Ndc tramite il gds Sabre.

«Siamo lieti di aver ristabilito la nostra partnership di lungo corso con Emirates – ha dichiarato Roshan Mendis, chief commercial officer di Sabre Travel Solutions – Questo nuovo accordo dimostra il nostro impegno nel creare un modello di distribuzione sostenibile che porti benefici a tutti i componenti della filiera dei viaggi. Frutto di discussioni ponderate tra le parti, il nuovo accordo fornirà a Emirates e ai travel buyer un servizio dall’inestimabile valore, eliminando la complessità della procedura di acquisto, un aspetto imprescindibile per la ripresa del settore».

Il nuovo contratto consentirà a Emirates di connettersi a una rete globale di viaggiatori, e allo stesso tempo supporterà il vettore nella sua visione globale di fornire soluzioni personalizzate ai travel buyer e ai viaggiatori.

«Ora potremo soddisfare le esigenze delle agenzie di viaggi nostre partner. Offrire loro flessibilità, scelta ed efficienza le aiuterà a recuperare consentendoci di crescere e aumentare i ricavi», ha affermato Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates.

Sabre continuerà a collaborare con Emirates per migliorare le funzionalità di retailing, gestione di dati e analytics attraverso una serie di soluzioni in aree come la pianificazione della rete di voli, l’ottimizzazione dei ricavi e la market intelligence.