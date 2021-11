Emirates, accordo con Seychelles per la promozione turistica













La compagnia aerea Emirates sarà in prima linea nel rilancio turistico delle Seychelles: è quanto contenuto nel memorandum of Understanding (MoU) firmato dai vertici del vettore emiratino con Tourism Seychelles a Expo 2020. L’accordo ribadisce l’impegno della compagnia aerea nei confronti dell’isola-nazione e delinea iniziative congiunte per promuovere il commercio e il turismo nel Paese.

Il MoU è stato firmato da Ahmed Khoory, Ssvp commercial West Asia & Indian Ocean di Emirates, e Sherin Francis, principal secretary for Tourism, Tourism Seychelles, alla presenza di Sylvestre Radegonde, ministro degli Affari Esteri e del Turismo e Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates.

Come ha spiegato Ahmed Khoory:«Emirates ha stretto forti legami con le Seychelles dal 2005 e la nazione insulare rimane un mercato molto importante per noi. L’accordo firmato è una forte testimonianza del nostro impegno e supporto all’isola-nazione. Ringraziamo i nostri partner per il loro continuo supporto e non vediamo l’ora di continuare a far crescere la nostra partnership di successo».

Da parte sua, il ministro degli Affari esteri e del turismo, Sylvestre Radegonde, ha evidenziato: «La compagnia aerea degli Emirati è stata costante e risoluta con il suo sostegno alle Seychelles e ne siamo davvero grati. Pertanto, vorremmo esprimere il nostro sostegno per il prossimo anno con la speranza che sia un anno migliore sia per le Seychelles che per la compagnia aerea».

L’accordo delinea attività reciprocamente vantaggiose per promuovere il commercio e il turismo nel paese, comprese fiere, viaggi di familiarizzazione commerciale, mostre e workshop b2b con gli operatori specializzati.

Emirates ha avviato le operazioni alle Seychelles nel 2005 ed attualmente opera voli giornalieri verso l’isola-nazione, utilizzando il suo aereo Boeing 777-300ER wide-body, ed è stata la prima compagnia aerea internazionale a riprendere i servizi passeggeri per le Seychelles nell’agosto 2020, in coincidenza con la riapertura del paese ai turisti internazionali. Dal gennaio 2021, Emirates ha trasportato circa 43.500 passeggeri nell’isola-nazione, da oltre 90 destinazioni, inclusi i principali mercati, Emirati Arabi Uniti, Germania, Francia, Polonia, Svizzera, Austria, Spagna, Russia, Belgio e Stati Uniti. dell’America.