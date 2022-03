Emirates, accordo con lo Sri Lanka per la promozione congiunta













Nuova partnership all’insegna della promozione turistica per Emirates che ha firmato un accordo con lo Sri Lanka Tourism Promotion Bureau attraverso il quale verranno attivate iniziative reciprocamente vantaggiose per aiutare a guidare il commercio e il turismo nel paese. Da quando la nazione ha riaperto in sicurezza ai turisti internazionali nel febbraio 2021, Emirates ha portato più di 80.000 passeggeri a Colombo.

Il protocollo è stato firmato da Ahmed Khoory, Vicepresidente Senior Emirates, per l’area commerciale Commercial nell’Asia dell’Ovest e nell’Oceano Indiano, e Kimarli Fernando, Presidente dello Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, alla presenza di Hon Prasanna Ranatunga, Ministro del Turismo dello Sri Lanka, S.E. Malraj De Silva, Ambasciatore dello Sri Lanka negli Emirati Arabi Uniti, S.E. Nalinda Wijerathna, Console Generale dello Sri Lanka a Dubai e Sheikh Majid Al Mualla, Vice Presidente Senior della Divisione Affari Internazionali di Emirates.

Ahmed Khoory ha dichiarato: «Lo Sri Lanka rimane un mercato chiave nella rete globale di Emirates e l’accordo firmato oggi sottolinea il nostro impegno incrollabile verso il paese. Abbiamo lanciato le operazioni a Colombo più di 35 anni fa, e la nostra partnership continua a crescere. Non vediamo l’ora di esplorare iniziative reciprocamente vantaggiose che contribuiranno a rilanciare i settori del commercio e del turismo della nazione e fornire a Emirates l’opportunità di servire la domanda del mercato ».

Da parte sua Kimarli Fernando, presidente dell’Ufficio per la Promozione del Turismo dello Sri Lanka, ha dichiarato: «Lo Sri Lanka è una bellissima destinazione insulare con stimati partner strategici come Emirates, questo è un aspetto vitale per guidare l’industria dei viaggi e del turismo dello Sri Lanka. Pertanto, questa partnership è cruciale per noi per esplorare e capitalizzare le opportunità che emergono e per aprire molte belle strade per stabilire la consapevolezza del marchio e la qualità percepita nel mercato globale del turismo. Quindi, siamo entusiasti di questa partnership e anche grati per tutto il supporto che Emirates ci ha esteso durante i tre decenni di lunga relazione e soprattutto durante il tempo della pandemia. Siamo fiduciosi che insieme possiamo promuovere e servire efficacemente il mercato ».

In base all’accordo, Emirates e Sri Lanka Tourism beneficeranno di attività congiunte che contribuiranno a migliorare il commercio e il turismo, tra cui fiere, viaggi di familiarizzazione commerciale, mostre e workshop.