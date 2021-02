Emirates accelera sull’esperienza contactless in aeroporto













I chioschi automatici di Emirates – che hanno debuttato a settembre 2020 presso l’aeroporto di Dubai adibiti – sono stati migliorati con funzioni touchless, per rendere ancora più smart e sicura l’esperienza di viaggio contactless dei clienti.

I 32 chioschi adibiti al bag drop self service e i 16 dedicati al check in possono essere completamente controllati tramite il proprio device mobile. Una soluzione che consente di non dover toccare gli schermi. I clienti possono effettuare in autonomia il check in, ricevere la carta d’imbarco, scegliere i posti a bordo e lasciare i bagagli.

Inoltre, sono state implementate nuove funzioni che consentono, ad esempio, ai passeggeri acquistare ulteriori servizi, come la franchigia bagaglio aggiuntiva.

I chioschi per il self check in, collocati presso l’area Economy del Terminal 3, supportano i desk presidiati dagli operatori Emirates, al fine di ridurre i tempi di attesa durante i momenti di maggiore affluenza.

Il servizio è ora disponibile per i clienti che viaggiano verso tutte le destinazioni ad eccezione di Stati Uniti, Canada, Cina, India e Hong Kong (a causa dei requisiti aggiuntivi richiesti da queste destinazioni). È prevista l’installazione di ulteriori chioschi nell’area check-in delle First e Business Class.

I viaggiatori possono anche scegliere di utilizzare il percorso biometrico integrato nell’aeroporto di Dubai. Grazie alla tecnologia biometrica facciale, i passeggeri Emirates possono effettuare il check in, completare le procedure presso i desk per l’immigrazione, accedere alla lounge Emirates e salire a bordo dei propri voli, semplicemente passeggiando nell’aeroporto.

L’esperienza smart contactless prosegue anche a bordo degli aerei, grazie ai menù digitali disponibili nell’app, sia online che offline.

L’app Emirates può anche essere utilizzata per creare la propria playlist preferita, scegliendo tra gli oltre 4.500 canali di ice, per poi sincronizzarla una volta saliti a bordo. Nei prossimi mesi, i passeggeri potranno inoltre controllare i display di bordo direttamente dal device.